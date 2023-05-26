Актёрам «Властелина колец. Колец власти» наняли психотерапевта во время съёмок первого сезона

Исполнитель роли тёмного эльфа Исмаэль Крус Кордова, успевший рассказать всем и вся о том, как «Властелин колец. Кольца власти» сотворил на экране настоящую революцию, не перестаёт рассказывать, какой высокой ценой далась актёрскому составу эта великая победа над зрительской зашоренностью.

В подкасте Variety актёр рассказал об ужасах работы в проекте. В частности о том, что процессе съёмок первого сезона касту даже выписали психотерапевта, дабы оный помогал справляться касту с обилием фанатской ненависти.

Когда такое случается, требуется поддержка, потому что голоса ненависти звучат очень громко и доносятся отовсюду. И это ранит. Это давит на психику. Люди должны понимать: всё, что они делают и говорят онлайн, очень ранит нас.

Кордова рассказал, что в его случае ненависть распространилась за пределами соцсетей. Некто взломал его телефон, его PayPal и пытался взломать его банковский счёт. Некто рассылал сообщения его друзьям. Злоумышленники где-то добыли его адрес, и актёр получал смертельные угрозы по почте.

Но актёров сериала, по его словам, ничем не сломить. Они здесь и снимаются во втором сезоне. Более того, Кордова поведал, что поначалу его вообще-то в сериал и не взяли, но он убедил продюсеров это сделать.

Я не принял отказа, поскольку знал, какое значение эта роль будет иметь. Знал, какое влияние она окажет на мир фэнтези. И знал, что хочу стать частью исторического проекта, в особенности потому что там есть эльфы.

Тут, конечно, не поспоришь. Исторические проекты с эльфами — это вообще наше всё.