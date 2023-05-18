Жуткий орк на съёмках второго сезона «Властелин колец. Кольца власти» (фото)

Как известно, отсутствие шоураннеров Джона Д. Пэйна и Патрика Маккея съёмкам сериала «Властелин колец. Кольца власти» не помеха. Может, это даже к лучшему. Забастовка сценаристов не утихает, а производство второго сезона идёт своим чередом в Великобритании. Свидетельство тому — свежее фото со съёмочной площадки близ Аскота, где засекли одинокого орка, зато в доспехах и при оружии.

Симпатичный персонаж:

Свежие эпизоды эпического фэнтези режиссируют не нуждающиеся в указке мужиков постановщицы Шарлотта Брандстром, Санаа Хамри и Луиз Хупер. Даты выхода у продолжения пока нет, и в этому году новых эпизодов вроде бы ждать не стоит. Да ни в каком не стоит.