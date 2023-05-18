«Псы резервации» Тайки Вайтити вернутся в августе

Во время анонса прочих актуальных дат кабельный канал FX напомнил зрителям и о многосерийной криминальной комедии «Псы резервации», одним из исполнительных продюсеров которой значится Тайка Вайтити. Третий сезон проекта, посвящённого житью-бытью современных представителей коренного населения Америки, стартует 2 августа.

И постер опубликовали — с актуальной датой:

Комедия рассказывает о четырёх юных коренных американцах из неблагополучного жилого района глубинки в Оклахоме. Подростки промышляют мелкими кражами, чтобы насобирать денег на переезд из их богом забытой глуши в Калифорнию.

В сценаристах и исполнительных продюсерах также значится Стерлин Хархо, чей жизненный опыт частично лёг в основу сюжета.