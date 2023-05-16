Рейлан Гивенс возвращается в тизере седьмого сезона «Правосудия»

Законник Рейлан Гивенс в исполнении Тимоти Олифанта готов снова вергить правосудие. Кабельный канал FX опубликовал тизер условного седьмого сезона криминальной драмы «Правосудие». Продолжение получило подзаголовок «Первобытный город» и точную дату премьеры — свежие эпизоды начнут выходить 18 июля.

Экранизация романа Элмора Леонарда City Primeval: High Noon in Detroit поведает о новом деле Гивенса, который нынче живёт и работает в Майями. Случайная встреча приводит героя в Детройт, где ему предстоит столкнуться с опасным преступником-социопатом Клементом Мэнселлом (Бойд Холдбрук), который однажды успешно избежал встречи с правосудием и намерен повторить этот трюк.

И яркий постер: