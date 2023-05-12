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Тимоти Олифант снова в деле на свежих кадрах «Правосудия»

Криминальная драма «Правосудие» с Тимоти Олифантом в главной роли готовится к своему обещанному возвращению, которое случится уже этим летом. Портал EW опубликовал подборку кадров из свежих эпизодов, экранизирующих роман Элмора Леонарда City Primeval: High Noon in Detroit. Точная дата премьеры пока не сообщается, но уже известно, что сериал вернётся на экраны в июле.

Рейлан Гивенс (Олифант) живёт и работает в Майями, но случайная встреча приводит его в Детройт, где ему предстоит столкнуться с опасным преступником-социопатом Клементом Мэнселлом (Бойд Холдбрук), который однажды успешно избежал встречи с правосудием и намерен повторить этот трюк при помощи своего тблестящего адвоката Кэролайн Уайлдер (Аунджану Эллис).

Кадры из сериала «Правосудие» Кадры из сериала «Правосудие» Кадры из сериала «Правосудие» Кадры из сериала «Правосудие» Кадры из сериала «Правосудие» Кадры из сериала «Правосудие»
Теги
ГалереяПравосудие
Комментарии (2)

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