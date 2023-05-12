Тимоти Олифант снова в деле на свежих кадрах «Правосудия»

Криминальная драма «Правосудие» с Тимоти Олифантом в главной роли готовится к своему обещанному возвращению, которое случится уже этим летом. Портал EW опубликовал подборку кадров из свежих эпизодов, экранизирующих роман Элмора Леонарда City Primeval: High Noon in Detroit. Точная дата премьеры пока не сообщается, но уже известно, что сериал вернётся на экраны в июле.

Рейлан Гивенс (Олифант) живёт и работает в Майями, но случайная встреча приводит его в Детройт, где ему предстоит столкнуться с опасным преступником-социопатом Клементом Мэнселлом (Бойд Холдбрук), который однажды успешно избежал встречи с правосудием и намерен повторить этот трюк при помощи своего тблестящего адвоката Кэролайн Уайлдер (Аунджану Эллис).