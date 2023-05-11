Грядёт битва в трейлере седьмого сезона «Чужестранки»

Главных героев саги вновь разделяет война. Кабельный канал Starz выкатил трейлер седьмого сезона «Чужестранки» по романам Дианы Гэблдон. Первая половина сезона многосерийной адаптации с Катриной Балф и Сэмом Хьюэном в главных ролях стартует 16 июня.

Джейми должен успеть спасти Клэр, несправедливо обвинённую в убийстве, за что ей грозит смертная казнь. Однако американская революция набирает обороты, не считаясь с планами и стремлениями главных героев.

Пачка свежих эксклюзивных кадров от Entertainment Weekly впридачу:

Ну и официальный постер седьмого сезона: