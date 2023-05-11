 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Мила Кунис не появится в «Фантастической Четвёрке», но точно знает, кто там будет Ёрым из Cosmic Girls примет участие в шоу Queendom Puzzle Джек Ричер снимется в новом фильме Тимура Бекмамбетова Издательство Marvel показало как Мэри Джейн получила свои сверхспособности Ниган и Мэгги против зомби-гибридов в трейлере «Ходячих мертвецов: Мёртвого города»
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
196

Грядёт битва в трейлере седьмого сезона «Чужестранки»

Главных героев саги вновь разделяет война. Кабельный канал Starz выкатил трейлер седьмого сезона «Чужестранки» по романам Дианы Гэблдон. Первая половина сезона многосерийной адаптации с Катриной Балф и Сэмом Хьюэном в главных ролях стартует 16 июня.

Джейми должен успеть спасти Клэр, несправедливо обвинённую в убийстве, за что ей грозит смертная казнь. Однако американская революция набирает обороты, не считаясь с планами и стремлениями главных героев.

Пачка свежих эксклюзивных кадров от Entertainment Weekly впридачу:

Кадры из сериала «Чужестранка» Кадры из сериала «Чужестранка» Кадры из сериала «Чужестранка» Кадры из сериала «Чужестранка» Кадры из сериала «Чужестранка»

Ну и официальный постер седьмого сезона:

Постеры сериала «Чужестранка»
Теги
ВидеоЧужестранка
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

4«Чужестранка» получила дату возвращения на экраны +«Чужестранка» обновила свои титры для седьмого сезона 5«Чужестранка» продлена на восьмой сезон

Тоже интересно

4Звезда «Ходячих мертвецов» дошёл до марвеловского фильма про группу злодеев на стороне добра 0Известна дата выхода в японский прокат игрового фильма «Бессонница после школы» 1Джек Джилленхол — мастер диалогов в первых отрывках «Переводчика» Гая Ричи 5Джон Сина в шёлковом халатике поможет Кевину Харту во втором сезоне «Крепкого Харта» (трейлер) 12Харли Квинн целует женщин, а Джокер меняет имидж на съёмках «Джокера 2» (фото)

Далее на КГ

1
«Контроль за животными» с Джоэлом Макхэйлом получил второй сезон
 0
«Праведные Джемстоуны» продолжают отжигать в тизере третьего сезона
 0
Трейлер «Гремлинов: Тайн могвая» напоминает о трёх главных правилах
 0
Производство второго сезона «Разделения» приостановлено из-за забастовки сценаристов
 0
Издательство Marvel показало как Мэри Джейн получила свои сверхспособности
 0
Супермена ей мало: Харли Квинн случайно убила и Флэша, причём весьма ироничным образом
 6
Моника Беллуччи планирует сыграть жену титульного персонажа в «Битлджусе 2»
 1
Шуга из BTS захватывает лидерство в мировых рэп-чартах
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Переводчик»
 0
Дженни из Blackpink посетит Каннский кинофестиваль
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Хроники империи Тиамун» — трейлер и дата выхода аниме о путешествии во времени ради исправления ошибок прошлого
 
Аниме ЕВА-527: Ева с Евой
 
Кино Ни малейшего интереса! Бен Аффлек не будет снимать фильмы для DC Джеймса Ганна
 
Игры Exoprimal — демонстрация и дата выхода нового сетевого экшена от Capcom
 
Кино Мозголомный триллер «Гипнотик» с Беном Аффлеком официально выйдет в отечественном прокате
 
Группа Mamamoo готовится к своему первому туру по США
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 495: Мастер Чип и Мастер Дейл
 
4ЕВА
 
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 566: «Вызов», «На солнце, вдоль рядов кукурузы» Сарика Андреасяна, «Питер Пэн и Венди»
 
1Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 113: Студия Arkane
 
 
1Телеовощи – 494: Гинеколог Ван Дамм
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 565: «Без ответа», черный Д’Артаньян, новая Алиса Селезнёва, «Вызов» без конкурентов
 
2Ноль кадров в секунду – 472: Хорошим играм — большой подкаст
 
 
6ЕВА – 527: Ева с Евой
 
9Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 112: Интервью по Ash of Gods: The Way
 
 
7Телеовощи – 493: Красиво уходит
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru