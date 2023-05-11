Производство второго сезона «Разделения» приостановлено из-за забастовки сценаристов

Пожалуй, один из самых впечатляющих и, безусловно, ожидаемых проектов платформы Apple TV+ — сериал «Разделение» — остановил работу над вторым сезоном из-за забастовки сценаристов. Уж где-где, а там без них никак нельзя.

Это событие наложилось на более ранний конфликт между создателями «Разделения» Дэном Эриксоном и Марком Фридманом, в ходе которого уже начались проблемы со сценарием и попытками не выбиваться из бюджета проекта. Кроме того, согласно отчёту Puck, к сериалу хотели привлечь Бо Уиллимона («Карточный домик», «Андор»), чтобы тот сгладил ситуацию во втором сезоне и всех возможных дополнительных.

Как бы там ни было, «Слава Киру!» зрители услышат ещё не скоро.