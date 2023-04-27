Ребекка Фергюсон и компания рассказывают о тайнах «Бункера» (видео)

Стартующий 5 мая на стриминге Apple TV+ фантастический триллер «Бункер» обзавёлся информативным роликом о создании, где участники основного актёрского состава, включая Ребекку Фергюсон, а также авторы проекта рассказывают, о чём же пойдёт речь в их сериале.

Эпизоды срежиссировал Мортен Тильдум по сценарию Грэма Йоста. Оба выступают исполнительными продюсерами сериала.

В экранизации одноимённого романа Хью Хоуи люди постапокалиптического будущего живут глубоко под землёй — в громадном бункере, который защищает остатки человечества от непригодной для жизни среды на поверхности. Но после череды таинственных смертей инженер Джульетт (Фергюсон) берётся разузнать всю правду о месте их обитания, и открывшаяся ей истина всех потрясёт.