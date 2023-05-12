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Бен Барнс соблазняет Сальму Хайек на кадрах из «Чёрного зеркала»

Вполне возможно, в грядущем шестом сезоне претенциозной антиутопии «Чёрного зеркала» отыщется-таки действительно интересный эпизод, на что намекает интригующий кадр с Сальмой Хайек и воркующим с ней Беном Барнсом. К слову, у технотриллера по-прежнему отсутствует точная дата выхода, но уже известно, что премьера свежей телеглавы состоится в июне.

Подборку эксклюзивных снимков из новых серий британской антологии от Чарли Брукера и Аннабель Джонс выпустило издание Entartainment Weekly. Помимо Хайек и Барнса в шестом сезоне снялись Аарон Пол, Зази Битц, Джош Хартнетт, Майкл Сера, Рори Калкин, Кейт Мара и Энни Мёрфи.

Кадры из сериала «Чёрное зеркало» Кадры из сериала «Чёрное зеркало» Кадры из сериала «Чёрное зеркало» Кадры из сериала «Чёрное зеркало» Кадры из сериала «Чёрное зеркало» Кадры из сериала «Чёрное зеркало» Кадры из сериала «Чёрное зеркало» Кадры из сериала «Чёрное зеркало» Кадры из сериала «Чёрное зеркало»
Теги
ГалереяЧёрное зеркало
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Источник фотографий: Depositphotos

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