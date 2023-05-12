Бен Барнс соблазняет Сальму Хайек на кадрах из «Чёрного зеркала»

Вполне возможно, в грядущем шестом сезоне претенциозной антиутопии «Чёрного зеркала» отыщется-таки действительно интересный эпизод, на что намекает интригующий кадр с Сальмой Хайек и воркующим с ней Беном Барнсом. К слову, у технотриллера по-прежнему отсутствует точная дата выхода, но уже известно, что премьера свежей телеглавы состоится в июне.

Подборку эксклюзивных снимков из новых серий британской антологии от Чарли Брукера и Аннабель Джонс выпустило издание Entartainment Weekly. Помимо Хайек и Барнса в шестом сезоне снялись Аарон Пол, Зази Битц, Джош Хартнетт, Майкл Сера, Рори Калкин, Кейт Мара и Энни Мёрфи.