Дженсен Эклс запустил кампанию в поддержку отменённого приквела «Сверхъестественного»

Дженсен Эклс так просто сдаваться не собирается! Накануне стало известно, что The CW безжалостно прикрыл «Винчестеров», многообещающий приквел «Сверхъестественного». Актёр отреагировал незамедлительно и у себя в соцсетях запустил кампанию в поддержку сериала.

Кажется, для нас есть работёнка. #SaveTheWinchesters #spnfamily

Рвение Эклса, который не только играет роль рассказчика, но и выступает исполнительным продюсером проекта, вполне понятно. Ну а фанаты «Сверхъестественного», не слившиеся после 15 сезонов, славятся своей сплочённостью и настойчивостью.

Пока же сериал сериал, посвящённый молодости родителей Сэма и Дина и их эпической истории любви, прожил всего один сезон. Главные роли исполнили Дрейк Роджер и Мэг Доннелли.