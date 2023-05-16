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Кейли Куоко и Крис Мессина помешались на убийствах в трейлере чёрной комедии «Основано на реальных событиях»

Когда интерес к вопросу перерастает в одержимость, жди беды. Стриминговый сервис Peacock опубликовал трейлер многосерийного комедийного триллера «Основано на реальных событиях» с Кейли Куоко и Крисом Мессиной в главных ролях. Премьерная дата сериала уже известна — 8 июня.

Куоко и Мессина играют семейную пару в ожидании первенца. Отчаянно нуждающиеся в деньгах будущие родители додумываются до блестящей (наверное) оригинальной идеи монетизировать повальную одержимость американских обывателей историями об убийствах.

Теги
ВидеоОсновано на реальных событиях
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