«Нового „Человека-паука“ снимают каждые 15 минут» — Джейсона Айзекса не удивляет перезагрузка «Гарри Поттера»

В интервью Radio Times Джейсон Айзекс рассказал, что перезагрузка «Гарри Поттера» кажется ему странной не больше, чем зрителям. В целом исполнитель роли Люциуса Малфоя настроен к ребуту без присущего определённой части магического фандома негатива, рассматривая будущий сериал как возможность рассказать историю более подробно.

Нового «Человека-паука» снимают каждые 15 минут. Видите ли, в книгах было много вещей, которые мы упустили... Да, ощущение странное, но для меня оно не более странное, чем для любого другого. Жду не дождусь увидеть, что они готовят. Джейсон Айзекс

Ближайшим релизом с участием Джейсона Айзекса будет мюзикл «Рождение легенд» про звукозаписывающую компанию, навсегда изменившую музыкальный мир, и мини-сериал Apple TV+ «Переполненная комната» о жизни персонажа с множественным расстройством личности.