«Нового „Человека-паука“ снимают каждые 15 минут» — Джейсона Айзекса не удивляет перезагрузка «Гарри Поттера»

В интервью Radio Times Джейсон Айзекс рассказал, что перезагрузка «Гарри Поттера» кажется ему странной не больше, чем зрителям. В целом исполнитель роли Люциуса Малфоя настроен к ребуту без присущего определённой части магического фандома негатива, рассматривая будущий сериал как возможность рассказать историю более подробно.
Нового «Человека-паука» снимают каждые 15 минут. Видите ли, в книгах было много вещей, которые мы упустили... Да, ощущение странное, но для меня оно не более странное, чем для любого другого. Жду не дождусь увидеть, что они готовят.
Ближайшим релизом с участием Джейсона Айзекса будет мюзикл «Рождение легенд» про звукозаписывающую компанию, навсегда изменившую музыкальный мир, и мини-сериал Apple TV+ «Переполненная комната» о жизни персонажа с множественным расстройством личности.
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