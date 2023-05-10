«Благие знамения» возвращаются этим летом

Жизнь после несостоявшегося апокалипсиса существует и она не то чтобы полна приключений. Во всяком случае, на такие мысли наталкивает скучающий вид одного небезызвестного демона на постере второго сезона «Благих знамений». Потоковый сервис Amazon опубликовал свежий промо-арт сериала, заодно объявив дату возвращения фэнтези на экраны.

Итак, свежая глава невероятных приключений демона Кроули (Дэвид Теннант) и ангела Азирафеля (Майкл Шин), к худу или к добру, стартует 28 июля.

В продолжении экранизации юмористического фэнтези Пратчетта и Геймана также задействованы Джон Хэм, Пол Адиефа, Майкл Маккин, Глория Обианьо, Миранда Ричардсон, Мэгги Сервис, Рис Ширсмит, Нина Сосанья, Дун Макичен, Лиз Карр и другие. Вторым шоураннером проекта числится режиссёр сериала Дуглас Маккинони, а Гейман подготовил сценарий вместе с Джоном Финнимором.