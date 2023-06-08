«Ведьмак» усиливает накал эпичности в трейлере третьего сезона

Нейтралитет — вещь недешёвая, куда дороже, чем грим, костюмы и CGI в третьем сезоне «Ведьмака», показавшего зрителям свой свежий трейлер. Проникнитесь эпичностью действа и ждите премьеры первой части третьего сезона. Свежие эпизоды фантазии Лорен Шмидт Хиссрич покажут на потоковом сервисе Netflix 29 июня.

Сюжет трейлера сосредоточился на главном трио сериала — Геральте (Генри Кавилл), потасканной Цирилле (Фрейя Аллан) и чародейке Йеннифэр (Аня Чалотра). Би-Лютика (Джои Бэти) тоже показывают.

Вторую часть третьего сезона (а к ней наверняка выпустят отдельный трейлер) все желающие смогут увидеть 27 июля.