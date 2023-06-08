 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Алекса возвращается с новым синглом Juliet «Форсаж 10» официально выйдет в цифре уже 9 июня «Учусь быть толстокожей» — Оливия Кук спокойно воспринимает критику своей героини в «Доме Дракона» Провалившийся фильм «Гипнотик» с Беном Аффлеком вышел в цифре Студия Disney не может прямо ответить, сыграет ли Джонни Депп в следующих «Пиратах Карибского моря»
• • •
 
4
СЕРИАЛЫ
470

«Ведьмак» усиливает накал эпичности в трейлере третьего сезона

Нейтралитет — вещь недешёвая, куда дороже, чем грим, костюмы и CGI в третьем сезоне «Ведьмака», показавшего зрителям свой свежий трейлер. Проникнитесь эпичностью действа и ждите премьеры первой части третьего сезона. Свежие эпизоды фантазии Лорен Шмидт Хиссрич покажут на потоковом сервисе Netflix 29 июня.

Сюжет трейлера сосредоточился на главном трио сериала — Геральте (Генри Кавилл), потасканной Цирилле (Фрейя Аллан) и чародейке Йеннифэр (Аня Чалотра). Би-Лютика (Джои Бэти) тоже показывают.

Вторую часть третьего сезона (а к ней наверняка выпустят отдельный трейлер) все желающие смогут увидеть 27 июля.

Теги
ВидеоВедьмак
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

10Геральт, Йен, Цири и Лютик на свежих постерах «Ведьмака» 3Дольф Лундгрен сыграет в «Крысах» жестокого ведьмака 23Уход Генри Кавилла не скажется на «Ведьмаке» — эльфийская магичка уверена в успехе продолжения

Тоже интересно

9Побитая Галь Гадот и звезда «50 оттенков серого» на кадрах нового шпионского экшена 34Дракула на борту! Вышел трейлер ужастика «Последнее путешествие „Деметры“» 0«Моя сэмпай — парень?» — анонс аниме о переодевании 1Авторы Remnant 2 представляют классы будущего souls-шутера 1По вселенной «Диких карт» Джорджа Мартина появится новый оригинальный графический роман

Далее на КГ

1
Марк Дакаскос вступает в мафиозные разборки в трейлере третьего сезона «Воина»
 12
Боевая Зои Салдана воюет с терроризмом в тизере боевика «Спецназ: Львица» от Тейлора Шеридана
 3
Холзи и Шуга из BTS представили саундтрек для игры Diablo IV
 2
Смотрим и обсуждаем: Summer Game Fest 2023
 9
Марк Хэмилл: «Звёздным войнам» больше не нужен Люк Скайуокер
 1
«Телеовощи» — прямая трансляция
 16
Стрёмная Эмма Стоун в трейлере безумной фэнтези-драмы «Бедные-несчастные»
 8
Новые анимационные приключения Бэтмена, Супермена и Чудо-женщины в трейлере «Лиги справедливости: Мира войны»
 43
Тонкая душа: Арнольд Шварценеггер был потрясён провалом фильма «Последний киногерой»
 1
ЕВА-532: Синдзи делает это в перчатках
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Marvel официально завершило Паучьи вселенные
 
Игры Автор Mass Effect и Jade Empire рассказал какой должна была стать Mass Effect: Andromeda
 
Кино Оуэн Уилсон лишается работы из-за женщины в трейлере комедии «Художник»
 
Сидни Чендлер сыграет главную роль в «Чужом» Ноя Хоули
 
Аллигатор Локи пробирается в комиксы с помощью нового ваншота от Marvel
 
Том Холланд и Аманда Сайфред рассказывают о «Переполненной комнате» (видео)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Ноль кадров в секунду
 
 
1ЕВА – 532: Синдзи делает это в перчатках
 
2Телеовощи – 499: Штырь играет вдолгую
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 570: «Форсаж 10», реакция на «Русалочку», свежий перформанс Макса Лэндиса, сериал «Новичок»
 
1Ноль кадров в секунду – 476: Пожалейте разработчиков
 
 
6ЕВА – 531: Чистый воздух из унитаза
 
1Телеовощи – 498: Почти без принуждения
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 569: Итан Хант против Тайлера Рейка, новый фильм Романа Каримова, финский грайндхаус «Бессмертный»
 
0Ноль кадров в секунду – 475: Шкаф-подосиновик
 
2Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru