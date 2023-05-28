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Уход Генри Кавилла не скажется на «Ведьмаке» — эльфийская магичка уверена в успехе продолжения

Источник: Netflix

Когда уровень качества твоего продукта ниже некуда, то поводов для переживаний в целом-то и быть не должно. Месия Симонс, играющая в «Ведьмаке» альтернативную эльфийскую магичку Францеску Финдабаир, высказалась об уходе их проекта исполнителя главной роли Генри Кавилла. Говорит, ничего страшного на самом деле не произошло, а у тёмного фэнтези светлое будущее.

В подкасте A Trip to the Movies with Alex Zane Симонс представила свой взгляд на ситуацию:

Новость меня шокировала, потому что мы сняли три сезона с Генри Кавиллом. Само собой, это грустно, потому что для нас это конец эпохи. Но всё в порядке. И впереди нас ждут потрясающие вещи. Думаю, сериал по-прежнему будет замечательным.

Актриса уверена, что заместитель Кавилла справится с ролью ничуть не хуже.

Конечно, печально, что Генри Кавиллп покинул проект, но, честно говоря, не думаю, что это очень сильно скажется на сериале. Сюжет очень масштабный, в нём столько всего. И я чувствую, что всё сложится хорошо. Переход будет плавный, и, думаю, Лиам Хемсворт отлично справится с задачей.

Ну, за плавный переход!

Теги
Ведьмак
Комментарии (3)

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