Неделя сериалов на КГ — главные новости 22–28 мая

Бисексуал Лютик зажжёт с Радовидом в третьем сезоне «Ведьмака». Сгорел сарай, гори и хата.

Шоураннер «Ведьмака» не захотела завершать сериал после ухода Генри Кавилла. Говорит, им ещё многое предстоит рассказать.

Пионер-вампир возвращается во втором сезоне ужастика «Пищеблок». Ещё не всё высосано из сюжета.

«Ведьмак» продлён на пятый сезон. Снимать собираются оперативно.

Актёрам «Властелина колец. Колец власти» наняли психотерапевта во время съёмок первого сезона. Тёмный эльф рассказал, как пережил ненависть и напросился в сериал, куда его поначалу не взяли.

Стартовали съёмки криминальной драмы «Лихие» Юрия Быкова (фото). Сериал о 90-х покажут в 2025 году.

Оби-Ван Кеноби может вернуться в полнометражном фильме по «Звёздным войнам» . Президент Lucasfilm не исключает такого варианта.