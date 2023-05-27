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Идрис Эльба спасает пассажиров в трейлере экшен-триллера «Захваченный рейс»

Не Джон Лютер, так Сэм Нельсон —- Идрис Эльба не может просто так взять и прекратить спасать всех вокруг от злоумышленников. Стриминговый сервис Apple TV+ показал трейлер многосерийного драматического триллера «Захваченный рейс», где Эльба противостоит террористам, захватившим авиалайнер. Премьера — 28 июня.

Главный герой Сэм Нельсон в исполнении Эльбы вместе с остальными пассажирами летит из Дубая в Лондон, но рейс захватывают вооружённые преступники, которые сразу дают понять, что с ними шутки плохи. Нельсон — опытный корпоративный переговорщик — решает вмешаться в ситуацию, чтобы вербально забороть преступников, уговорив их сохранить жизнь невинным жертвам.

Создателям сериала выступают Джордж Кэй и Джим Филд Смит — коллеги по детективной драме «Преступник». Кроме того, первый отвечал за сценарий, второй — за режиссуру. Эльба состоит в команде исполнительных продюсеров.

И постер:

Постеры сериала «Захваченный рейс»
Теги
ВидеоЗахваченный рейс
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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