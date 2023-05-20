«В ритме жизни» с Роуз Бирн завершится третьим сезоном

Стриминговый сервис Apple TV+ решил попрощаться со своей спортивной драмеди «В ритме жизни» с Роуз Бирн в главной роли. Готовящийся к премьере 10-серийный третий сезон станет для сериала заключительным. Свежие эпизоды начнут выходить на цифровой платформе 2 августа.

Комедийная драма в стиле ретро рассказывает о Шейле Рубин (Бирн) — домохозяйке из Сан-Диего образца 80-х. Главная героиня борется со скучной повседневностью и самой собой, пока не открывает для себя мир аэробики, полностью изменивший её жизнь. Во втором сезоне Шейла безжалостно воевала с конкурентами за создание собственной бизнес-империи.

Шоураннером, исполнительным продюсером и сценаристом сериала выступает Энни Уайзман («Отчаянные домохозяйки»). В актёрском составе проекта также числятся Пол Спаркс, Рори Сковел, Лу Тейлор Пуччи, Делла Саба, Эшли Лиао и другие.