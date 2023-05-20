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Четвёртый сезон «Полового воспитания» получил релизное окно

Источник: Netflix

Netflix определился со временем выхода четвёртого сезона «Полового воспитания» — поклонники сериала увидят продолжение уже осенью.

Проект переживает переломный момент. К созданию четвёртого сезона привлечены новые сценаристы. Кроме того, у сериала произошли изменения в касте. Новые лица «Полового воспитания»: Дэн Леви («Американская семейка»), Джоди Тёрнер-Смит («Настоящая кровь»), Таддеа Грэм («Доктор Кто»), Мари Ретер («Королевство»), Александра Джеймс, Энтони Лекса, Феликс Муфти и Иман Яхшуа — для последних сериал будет актёрским дебютом (во всяком случае, если говорить о крупных проектах).

«Старые» лица, которые не вписались в продолжение истории: Симон Эшли (Оливия), Патриция Эллисон (Ола), Таня Рейнольдс (Лили), Ракхи Тхакрар (мисс Сэндс). Шути Гатва и Эмма Маккей уже подтвердили, что случись у «Полового воспитания» пятый сезон, они на него не подпишутся.

В четвёртом сезоне сюжет переместится в колледж Кавендиш, где вчерашние ученики Мурдэйла поймут, что не дотягивают до нового прогрессивного уровня.

Теги
Половое воспитание
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