Бабули устроили тайную вечерю на постере второго сезона «И просто так»

Творческие личности, работающие над промо-материалами многосерийного сиквела культового сериала «Секс в большом городе», вслед за бесчисленным числом предшественников вдохновились бессмертной классикой и наваяли вот такой незатейливый, скромный постер второму сезону «И просто так». Новые эпизоды начнут выходить на стриминговой платформе Max 22 июня.

Сериал продолжит рассказывать о приключениях престарелых подруг в современном Нью-Йорке. Главные роли по-прежнему играют Сара Джессикой Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Шоураннером, а также исполнительным продюсером наряду с исполнительницами центральных ролей выступает Майкл Патрик Кинг.