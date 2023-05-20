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Бабули устроили тайную вечерю на постере второго сезона «И просто так»

Творческие личности, работающие над промо-материалами многосерийного сиквела культового сериала «Секс в большом городе», вслед за бесчисленным числом предшественников вдохновились бессмертной классикой и наваяли вот такой незатейливый, скромный постер второму сезону «И просто так». Новые эпизоды начнут выходить на стриминговой платформе Max 22 июня.

Сериал продолжит рассказывать о приключениях престарелых подруг в современном Нью-Йорке. Главные роли по-прежнему играют Сара Джессикой Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Шоураннером, а также исполнительным продюсером наряду с исполнительницами центральных ролей выступает Майкл Патрик Кинг.

Постеры сериала «И просто так»
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ГалереяИ просто так
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6Лазер-шоу «Три дебила» – 567: «Ренфилд», новые «Зловещие мертвецы», экзорцист Рассел Кроу, «Блуждающая Земля 2»
 
0Ноль кадров в секунду – 473: Няшный отменитель
 
1Телеовощи – 495: Мастер Чип и Мастер Дейл
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 566: «Вызов», «На солнце, вдоль рядов кукурузы» Сарика Андреасяна, «Питер Пэн и Венди»
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Источник фотографий: Depositphotos

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