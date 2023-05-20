Голливудские актёры готовятся начать забастовку вслед за сценаристами

После начала массовой забастовки сценаристов ряд артистов, режиссёров и других публичных деятелей высказались в поддержку писательского труда. Потом Гильдия актёров решила, что это как-то мелко, и решила устроить свой собственный бунт.

SAG-AFTRA (Национальный совет объединенной гильдии американских актёров) проголосовал единогласно:

В преддверии предстоящих переговоров профсоюза о заключении телевизионного/театрального контракта с Альянсом продюсеров кино и телевидения, которые начнутся 7 июня, Национальный совет SAG-AFTRA единогласно согласился рекомендовать своим членам проголосовать за санкционирование забастовки.

Для индустрии и одной забастовки за глаза (минус $ 30 млн ежедневно), поэтому замаячившая на горизонте вторая, скорее всего, просто тактический ход. 30 июня у SAG-AFTRA истекает договор с альянсом кино- и телепродюсеров, а угроза забастовкой — способ надавить, необходимый для преимущества в переговорах.

Из последнего по борьбе сценаристов:

• Бастующих активно поддерживают создатели «Одних из нас» Крэйг Мазин и Нил Дракманн. Сценарий не пишется, кастинг второго сезона пока не проводится. Для всех, кто до сих пор живёт с фантомной болью за мискаст, вероятно, наступили хорошие времена.

• Для сериала «Разделение» забастовка идеально маскирует давно начавшиеся проблемы со сценарием.

• Тони Гилрой как мог пытался пропетлять между двух огней (с одной стороны Disney, которым на забастовку плевать, с другой — Гильдия), но в итоге его всё равно раскритиковали больше всех.