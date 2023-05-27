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СЕРИАЛЫ
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Новые фото со съёмок приквела «Оно» показывают создание городка Дерри

Источник: Warner Bros.

Работа над сериалом «Добро пожаловать в Дерри» идёт полным ходом, и соцсети заполонили фото со съёмочной площадки, которые показывают, как создаётся вымышленный город.

Последний раз Дерри на экране был представлен в картине Андреса Мускетти «Оно 2» 2019 года. Режиссёр продюсирует текущий проект и снимает несколько эпизодов, включая пилотный.

В касте сериала — Мэделин Стоу, Джеймс Римар («Йеллоустоун»), Крис Чок («Сияющие»), Джован Адепо («Соболезную вашей утрате»), Тейлор Пейдж («Анатомия страсти»), Чад Рук («Однажды в сказке») и Стефен Райдер («Сорвиголова»).

Билл Скарсгард сказал, что его не просили вернуться к роли Пеннивайза.

Промо-арт сериала «Добро пожаловать в Дерри» Промо-арт сериала «Добро пожаловать в Дерри» Промо-арт сериала «Добро пожаловать в Дерри» Промо-арт сериала «Добро пожаловать в Дерри» Промо-арт сериала «Добро пожаловать в Дерри» Промо-арт сериала «Добро пожаловать в Дерри» Промо-арт сериала «Добро пожаловать в Дерри»
Промо-арт сериала «Добро пожаловать в Дерри» Промо-арт сериала «Добро пожаловать в Дерри» Промо-арт сериала «Добро пожаловать в Дерри» Промо-арт сериала «Добро пожаловать в Дерри» Промо-арт сериала «Добро пожаловать в Дерри» Промо-арт сериала «Добро пожаловать в Дерри»
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Добро пожаловать в Дерри
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