Новые фото со съёмок приквела «Оно» показывают создание городка Дерри

Работа над сериалом «Добро пожаловать в Дерри» идёт полным ходом, и соцсети заполонили фото со съёмочной площадки, которые показывают, как создаётся вымышленный город.

Последний раз Дерри на экране был представлен в картине Андреса Мускетти «Оно 2» 2019 года. Режиссёр продюсирует текущий проект и снимает несколько эпизодов, включая пилотный.

В касте сериала — Мэделин Стоу, Джеймс Римар («Йеллоустоун»), Крис Чок («Сияющие»), Джован Адепо («Соболезную вашей утрате»), Тейлор Пейдж («Анатомия страсти»), Чад Рук («Однажды в сказке») и Стефен Райдер («Сорвиголова»).

Билл Скарсгард сказал, что его не просили вернуться к роли Пеннивайза.