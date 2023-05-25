Оби-Ван Кеноби может вернуться даже в полнометражном фильме по «Звёздным войнам» 

После того, как Юэн Макгрегор вернулся к роли джедая в мини-сериале «Оби-Ван Кеноби», всем стало интересно, когда это произойдёт снова. Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди не исключает повторения, но, возможно, в формате фильма:

Лично я всегда за ещё немного Оби-Вана Кеноби. Не исключено, что мы задействуем его в каких-нибудь других наших историях. Или вообще снимем с ним полнометражный фильм. Но именно сейчас нет планов на расширение — шоу так и останется мини-сериалом и вещью в себе.

Сюжет «Кеноби» разворачивается спустя 10 лет спустя событий «Мести ситхов». Титульный главный герой — один из немногих выживших рыцарей — прячется на Татуине и с безопасного расстояния наблюдает за юным Люком. Ему приходится опять взяться за световую шашку, чтобы спасти похищенную Лею Органу. По пути он встречает своего бывшего ученика и лучшего друга Анакина, который с момента их последнего общения обзавёлся очень модным прикидом и по каким-то причинам сильно затаил обиду на Оби-Вана.

Сперва из этой истории хотели сделать трилогию, но слабый прокат «Хана Соло» заставил создателей переформатировать сюжет в сериальную форму.

Макгрегор и Хейден Кристенсен заблаговременно согласились на продолжение банкета.

Сейчас в планах у Lucasfilm три полнометражных фильма в мире «Звёздных войн» — среди них нет ни одного пригодного для возвращения Кеноби.