 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Фёдор Бондарчук отправляется в кругосветку в тизере драмы «Повелитель ветра» Хороший «День благодарения»! Тройничок в душе на съёмках хоррора Элая Рота Ана де Армас, Алисия Викандер и Джуд Лоу отправятся искать смысл жизни в триллере Рона Ховарда Победители премии манги от издательства Kodansha Барри Аллен мчится к финалу в последнем трейлере «Флэша»
• • •
 
1
КИНО
СЕРИАЛЫ
63

Оби-Ван Кеноби может вернуться даже в полнометражном фильме по «Звёздным войнам» 

Источник: Disney

После того, как Юэн Макгрегор вернулся к роли джедая в мини-сериале «Оби-Ван Кеноби», всем стало интересно, когда это произойдёт снова. Глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди не исключает повторения, но, возможно, в формате фильма:

Лично я всегда за ещё немного Оби-Вана Кеноби. Не исключено, что мы задействуем его в каких-нибудь других наших историях. Или вообще снимем с ним полнометражный фильм. Но именно сейчас нет планов на расширение — шоу так и останется мини-сериалом и вещью в себе.

Сюжет «Кеноби» разворачивается спустя 10 лет спустя событий «Мести ситхов». Титульный главный герой — один из немногих выживших рыцарей — прячется на Татуине и с безопасного расстояния наблюдает за юным Люком. Ему приходится опять взяться за световую шашку, чтобы спасти похищенную Лею Органу. По пути он встречает своего бывшего ученика и лучшего друга Анакина, который с момента их последнего общения обзавёлся очень модным прикидом и по каким-то причинам сильно затаил обиду на Оби-Вана.

Сперва из этой истории хотели сделать трилогию, но слабый прокат «Хана Соло» заставил создателей переформатировать сюжет в сериальную форму.

Макгрегор и Хейден Кристенсен заблаговременно согласились на продолжение банкета.

Сейчас в планах у Lucasfilm три полнометражных фильма в мире «Звёздных войн» — среди них нет ни одного пригодного для возвращения Кеноби.

Теги
Оби-Ван КенобиЮэн МакгрегорКэтлин КеннедиЗвёздные войны
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

13Звезда новых «Звёздных войн» дала ценный совет другим женщинам франчайза 6Гильермо дель Торо рассказал, ждать ли второго сезона «Кабинета редкостей»

Тоже интересно

19Зои Салдана покидает MCU после «Стражей галактики 3» 3Издательство Titan Comics показало горячие обложки третьего выпуска Heat Seeker: A Gun Honey Series 1Издательство DC вернуло в комиксы трёх малоизвестных злодеек Бэтмена 17Первые отзывы на «Флэша» подтверждают: лучшего фильма по комиксам вы ещё не видели 2Соси, Голливуд! Культовый трейлер Dead Space получил ремейк

Далее на КГ

0
Звезда «Лучше звоните Солу» сыграет в экшене «Плохие парни 4»
 1
Следующую серию аниме по манге «Звёздное дитя» покажут в июне
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 475: Шкаф-подосиновик
 0
Дебютный трейлер Ghostrunner 2
 0
Зрелищный премьерный трейлер Final Fantasy XVI
 3
Геймплейный трейлер и дата выхода Assassin's Creed: Mirage
 6
Дата выхода и новый трейлер Alan Wake 2
 8
Один игрок, два паука: геймплейная демонстрация Marvel's Spider-Man 2
 2
Анонсирована The Talos Principle 2 — смотрим дебютный трейлер красивой головоломки
 7
Назад в сибирские джунгли: анонсирован ремейк MGS3 под названием Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Marvel тизерит финал текущей серии комиксов Капитана Америки
 
Иисус борется с педофилами и детской работорговлей в трейлере фильма «Звук свободы»
 
Аниме «Маленькая сэмпай с моей работы» — тизер и другие подробности милой офисной аниме-романтики
 
«Новый» криптонец может оказаться могущественнее Супермена
 
Игры Дата выхода и новый трейлер Front Mission 2: Remake
 
Marvel представляет новый, более мрачный взгляд на серию «Что если?..»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 475: Шкаф-подосиновик
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
7ЕВА
 
 
4Телеовощи – 497: Голограмма никогда не откажет
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 568: «Air: Большой прыжок», «Переводчик» Гая Ричи, ещё один «Форсаж», сиквел «Чумовой пятницы»
 
0Ноль кадров в секунду – 474: ПокеСамурай
 
3ЕВА – 529: Ментальный динозавр и Богиня-наваляша
 
0Телеовощи – 496: Великий мотиватор
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – спец: «Стражи Галактики. Часть 3»
 
4ЕВА – 528: (Не) худший выбор
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru