Гильермо дель Торо рассказал, ждать ли второго сезона «Кабинета редкостей»

Первый сезон «Кабинета редкостей» получил восторженные отзывы зрителей и критиков, поэтому все с нетерпением ждут продолжения проекта, кроме самого Гильермо дель Торо. Режиссёр, конечно, в случае чего готов снова выступить в качестве исполнительного продюсера, но не сильно расстроится, если не придётся.
Мы получили отзывы, и я даже опубликовал в «Твиттере» новость о миллиарде просмотров или вроде того. Сложно сказать, будет ли продолжение, это слишком загадочный процесс. В любом случае, для меня это хорошая новость, потому что работать над восемью эпизодами в течение года было очень и очень сложно.
Я был бы рад представить ещё один сезон с по-настоящему интересными режиссёрами, но с другой стороны, скорее всего, в августе у меня начнутся съёмки полнометражного фильма, и я знаю, что они будут сложными. Если мы получим добро на второй сезон, то приложим все усилия и снимем его, но если не получим, я лишь вздохну с облегчением.
Сейчас у режиссёра вышел мультфильм «Пиноккио», который озвучили Юэн Макгрегор, Грегори Манн, Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Дэвид Брэдли, Берн Горман, Рон Перлман и Финн Вулфхард, а следующим релизом Гильермо дель Торо будет «Дом с привидениями» c Джейми Ли Кёртис, Вайноной Райдер, Джаредом Лето, Дэнни Девито, Розарио Доусон и Оуэном Уилсоном.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: