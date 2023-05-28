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СЕРИАЛЫ
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Новые сериалы недели: «Кумир» с Лили-Роуз Депп и The Weeknd

Источник: HBO

В начале июня на малые экраны выйдет крайне неоднозначное творение Сэма Левинсона, которое даже удостоилось Каннского показа. На кабельном канале HBO и стриминге Max состоится премьера как бы драмы под названием «Кумир» с Лили-Роуз Депп и The Weeknd в главных ролях.

Понедельник, 29 мая

 
Конец сезона1
HBO
Сантехники Белого дома The White House Plumbers

комедия

В ролях Вуди Харрельсон, Джастин Теру, Донал Глисон, Лина Хиди, Кирнан Шипка, Айк Баринхолц

Создатель Алекс Грегори, Питер Хайк

Мини-сериал завершится пятым эпизодом True Believers.

Видео

Среда, 31 мая

 
Сезон4
The CW
Нэнси Дрю Nancy Drew

детектив, драма

В ролях Кеннеди Макманн, Шинед Карри, Альвина Огест, Уилл Чилтон, Курт Лонг, Райли Смит

Создатель Джош Шварц

Сериал повествует о 18-летней Нэнси Дрю, планировавшей после летних каникул покинуть малую родину и поступить в колледж, но остаться дома по крайней мере ещё на год её заставила семейная трагедия, а позже Нэнси вляпалась в расследование окружённого страшными тайнами убийства.

Видео

 
Конец сезона3
Apple TV+
Тед Лассо Ted Lasso

комедия, спорт

В ролях Джейсон Судейкис, Ханна Уэддингхэм, Джуно Темпл, Джереми Свифт, Фил Данстер, Бретт Голдштейн

Создатель Билл Лоуренс, Джейсон Судейкис

Двенадцатая серия So Long, Farewell станет заключительной для третьего сезона и сериала.

Видео

Воскресенье, 4 июня

 
Премьера+
HBO
Кумир The Idol

драма

В ролях The Weeknd, Лили-Роуз Депп, Хэнк Азария, Элай Рот, Хари Неф, Дэн Леви

Создатель Реза Фахим, Сэм Левинсон, The Weeknd

История о молодой певичке, закрутившей страстный роман с таинственным владельцем одного из лос-анджелесских клубов. И только спустя время главная героиня понимает, что её любовник возглавляет некий секретный культ.

Создатель «Эйфории» презентует свежий плод своей необузданной фантазии, сконцентрированной в области ниже пояса. Грязное закулисье лос-анджелесской современной богемы станет предметом его активного изучения. Первые посмотревшие критики, к слову, брезгливо окрестились от премьеры.

Видео

 
Конец сезона1
Paramount+
Роковое влечение Fatal Attraction

драма, триллер

В ролях Лиззи Каплан, Джошуа Джексон, Аманда Пит, Алисса Джиррелс, Тоби Хасс, Рено Уилсон

Мини-сериал завершится восьмым эпизодом Caregiving.

Видео

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