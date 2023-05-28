Новые сериалы недели: «Кумир» с Лили-Роуз Депп и The Weeknd

В начале июня на малые экраны выйдет крайне неоднозначное творение Сэма Левинсона, которое даже удостоилось Каннского показа. На кабельном канале HBO и стриминге Max состоится премьера как бы драмы под названием «Кумир» с Лили-Роуз Депп и The Weeknd в главных ролях.
Понедельник, 29 мая
комедия
В ролях Вуди Харрельсон, Джастин Теру, Донал Глисон, Лина Хиди, Кирнан Шипка, Айк Баринхолц
Создатель Алекс Грегори, Питер Хайк
Мини-сериал завершится пятым эпизодом True Believers.
Среда, 31 мая
детектив, драма
В ролях Кеннеди Макманн, Шинед Карри, Альвина Огест, Уилл Чилтон, Курт Лонг, Райли Смит
Создатель Джош Шварц
Сериал повествует о 18-летней Нэнси Дрю, планировавшей после летних каникул покинуть малую родину и поступить в колледж, но остаться дома по крайней мере ещё на год её заставила семейная трагедия, а позже Нэнси вляпалась в расследование окружённого страшными тайнами убийства.
Воскресенье, 4 июня
драма
В ролях The Weeknd, Лили-Роуз Депп, Хэнк Азария, Элай Рот, Хари Неф, Дэн Леви
Создатель Реза Фахим, Сэм Левинсон, The Weeknd
История о молодой певичке, закрутившей страстный роман с таинственным владельцем одного из лос-анджелесских клубов. И только спустя время главная героиня понимает, что её любовник возглавляет некий секретный культ.
Создатель «Эйфории» презентует свежий плод своей необузданной фантазии, сконцентрированной в области ниже пояса. Грязное закулисье лос-анджелесской современной богемы станет предметом его активного изучения. Первые посмотревшие критики, к слову, брезгливо окрестились от премьеры.
драма, триллер
В ролях Лиззи Каплан, Джошуа Джексон, Аманда Пит, Алисса Джиррелс, Тоби Хасс, Рено Уилсон
Мини-сериал завершится восьмым эпизодом Caregiving.
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