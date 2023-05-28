Новые сериалы недели: «Кумир» с Лили-Роуз Депп и The Weeknd

Премьера +

HBO

История о молодой певичке, закрутившей страстный роман с таинственным владельцем одного из лос-анджелесских клубов. И только спустя время главная героиня понимает, что её любовник возглавляет некий секретный культ.

Создатель «Эйфории» презентует свежий плод своей необузданной фантазии, сконцентрированной в области ниже пояса. Грязное закулисье лос-анджелесской современной богемы станет предметом его активного изучения. Первые посмотревшие критики, к слову, брезгливо окрестились от премьеры.