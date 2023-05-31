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Дольф Лундгрен сыграет в «Крысах» жестокого ведьмака

Источник: Lionsgate

Подоспела уточняющая информация о персонаже Дольфа Лундгрена в спин-оффе «Ведьмака» о банде Крыс. Роль Лео Бонарта до сих пор не занята, потому что актёр будет играть ведьмака Брегена по прозвищу Кот из Йелло. Впрочем, этот персонаж тоже мягкостью характера не отличался.

Съёмки спин-оффа уже начались и проходят в Южной Африке. Вместе с Лундгреном на съёмочной площадке трудятся Бен Рэдклифф (лидер банды Гиселер), Кристелль Элвин (Мистле), Фабиан Маккалум (Кайлей), Эгги К. Адамс (Искра), Джульетт Александра (Рееф) и Коннор Кроуфорд (Ассе).

В первом сезоне «Крыс» речь пойдёт о том, как шестеро юных разбойников провернут величайшее в истории своей банды ограбление, а мишенью станет самая опасная криминальная группировка в королевстве.

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Источник фотографий: Depositphotos

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