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Империя под ударом в трейлере третьего сезона «Праведных Джемстоунов»

«Святое семейство» столкнётся с небывалым вызовом — может, хоть это сплотит наследников Илая Джемстоуна. Стриминговый сервис Max опубликовал полноценный трейлер третьего сезона сатирической комедии «Праведные Джемстоуны», где всем по-прежнему заправляет создатель сериала Дэнни Макбрайд.

Премьера свежей телеглавы, где новые испытания опять ничему не научат главных героев, состоится 18 июня.

Вместе с Макбрайдом в проекте задействованы Джон Гудман, Адам Дивайн, Эди Паттерсон, Кэссиди Фриман, Дермот Малруни, Тони Кавалеро, Тим Балч, Грег Алан Уильямс, и Уолтон Гоггинс и Эрик Робертс. В третьем сезоне компанию им составят Стивен Дорфф, Стивен Зан и Ши Уигхэм.

Теги
ВидеоПраведные Джемстоуны
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Источник фотографий: Depositphotos

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