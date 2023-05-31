Марина Александрова решается на «Открытый брак» (трейлер)

Если по договорённости, то это не измена. В сети появился трейлер «Открытого брака» — многосерийной мелодрамы с элементами комедии. Последнюю в ролике, правда, довольно сложно нащупать. Десятисерийный первый сезон с Мариной Александровой и Антоном Васильевым в главных ролях выходит на цифровой платформе Okko 15 июня.

Оксана и Сева продержались в «образцовом» браке целых двадцать лет и... устали от всего, что успело между ними накопиться за все эти годы. Более того, у обоих супругов заводятся отношения на стороне. Но вместо развода Оксана предлагает мужу спасти семейную жизнь, переводя свои отношения в форму открытого брака.

И постер: