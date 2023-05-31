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Бри Ларсон, Том Холланд, Колин Фаррелл и остальные в сборном трейлере проектов Apple TV+

Потоковый сервис Apple TV+ в ближайшее время собирается забрасывать своих подписчиков всякими-разными достойными внимания проектами, о которых решил напомнить разом, выпустив сборный трейлер своих многосерийных новинок.

Среди прочих засветились потенциальные хиты биографическая драма «Уроки химии» с Бри Ларсон, экшен-драма «Захваченный рейс» с Идрисом Эльбой, детектив «Сахар» с Колинм Фарреллом, психологический триллер «Переполненная комната» с Томом Холландом, Амандой Сайфред и Эмми Россам и продолжение фантастического эпика «Основание» с Ли Пейсом и Джаредом Харрисом.

Теги
ВидеоУроки химии
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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