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Тимоти Олифант против Бойда Холдбрука в трейлере седьмого сезона «Правосудия»

Маршал, добро пожаловать в Детройт. Кабельный канал FX показал завлекающий трейлер седьмого сезона криминальной драмы «Правосудие» с Тимоти Олифантом в главной роли. Экранизация романа Элмора Леонарда «Первобытный город» стартует на малых экранах 18 июля.

Рейлан Гивенс (Олифант) по долгу службы оказывается в Детройте, где ему предстоит иметь дело с преступником-социопатом Клементом Мэнселлом (Бойд Холдбрук), который до сих пор успешно сбегал от правосудия благодаря помощи своего крутого адвоката.

Теги
ВидеоПравосудие
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