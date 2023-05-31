Тимоти Олифант против Бойда Холдбрука в трейлере седьмого сезона «Правосудия»

Маршал, добро пожаловать в Детройт. Кабельный канал FX показал завлекающий трейлер седьмого сезона криминальной драмы «Правосудие» с Тимоти Олифантом в главной роли. Экранизация романа Элмора Леонарда «Первобытный город» стартует на малых экранах 18 июля.

Рейлан Гивенс (Олифант) по долгу службы оказывается в Детройте, где ему предстоит иметь дело с преступником-социопатом Клементом Мэнселлом (Бойд Холдбрук), который до сих пор успешно сбегал от правосудия благодаря помощи своего крутого адвоката.