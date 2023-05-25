Тимоти Олифант выходит в город в свежем тизере «Правосудия»

В сети появился ещё дин короткий тизер, демонстрирующий готовность Рейлана Гивенса нести правосудие в Детройт, потому что в большом городе с этим большие проблемы. Кабельный канал FX выкатил промо-ролик седьмого сезона — продолжения полюбившейся многим криминальной драмы «Правосудие» с Тимоти Олифантом, олицетворяющим оное.

Свежие эпизоды, экранизирующие роман Элмора Леонарда City Primeval: High Noon in Detroit выходят под общим подзаголовком «Первобытный город». Гивенс на время перебирается в Детройт, где ему предстоит иметь дело с преступником-социопатом Клементом Мэнселлом (Бойд Холдбрук), которому до сих пор все его преступления сходили с рук.