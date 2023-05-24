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Кинг-Конг гоняет людишек по «Острову черепа» в тизере анимационного боевика

Новая глава монструозной вселенной Legendary откроется с выходом на малые экраны анимационного сериала с говорящим названием «Остров черепа». Анонсировавший в 2021-м проект стриминговый сервис Netflix делится первыми промо-материалами эпического экшена — тизером и постером. Заодно сообщается дата премьеры — первый сезон фантастической истории премьеруется 22 июня.

За проект отвечают сценарист Брайан Даффилд («Под водой») и продюсер Джейкоб Робинсон. За производство отвечает студия Powerhouse Animation — создатель сериалов Castlevania и «Кровь Зевса».

И постер:

Постеры сериала «Остров черепа»
Теги
ВидеоОстров черепа
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