Космический «Форсаж» — вышел свежий трейлер второго сезона «Звёздного пути: Странных новых миров»

Стриминговый сервис Paramount+ выкатил прелюбопытный свежий трейлер второго сезона приключенческой фантастики «Звёздный путь: Странные новые миры», где обнаружился неожиданный роман Спока (но тут почти наверняка не всё так однозначно) и кроссовер с анимационным соседом по франчайзу — комедией «Звёздный путь: Нижние палубы».

Премьера свежих эпизодов сериала с Энсоном Маунтом, Итаном Пеком и Ребеккой Ромейн в главных ролях состоится 15 июня.

Шоураннерами сериала о приключениях экипажа знаменитого космического корабля «Энтерпрайз» выступают Акива Голдсман и Генри Алонсо Майерс («Волшебники»).