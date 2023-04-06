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Капитан Пайк и его команда на свежих постерах «Звёздного пути: Странных новых миров»

Стрминговый сервис Paramount+ опубликовал внушительную подборку персонажных постеров приключенческой фантастики «Звёздный путь: Странные новые миры». Плакаты с основными участниками сюжетной канвы сериала призваны напомнить, что у проекта на подходе второй сезон. Свежие эпизоды истории о приключениях команды капитана Кристофера Пайка начнут выходить на цифровой платформе 15 июня.

В актёрский состав космофантастики по культовому франчайзу входят Энсон Маунт, Итан Пек, Ребекка Ромейн, Селия Роуз Гудинг, Бабс ОлусанмокунДжесс Буш, Кристина Чонг и Мелисса Навиа.

Постеры сериала «Звёздный путь: Странные новые миры» Постеры сериала «Звёздный путь: Странные новые миры» Постеры сериала «Звёздный путь: Странные новые миры» Постеры сериала «Звёздный путь: Странные новые миры» Постеры сериала «Звёздный путь: Странные новые миры» Постеры сериала «Звёздный путь: Странные новые миры» Постеры сериала «Звёздный путь: Странные новые миры» Постеры сериала «Звёздный путь: Странные новые миры»
Теги
ГалереяЗвёздный путь: Странные новые миры
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Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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