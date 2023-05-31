Бри Ларсон смотрит на тебя с постера драмы «Уроки химии»

Осенью Бри Ларсон научит вас готовить. Потоковый сервис Apple TV+ опубликовал постер драмы «Уроки химии» — многосерийной экранизации одноимённого романа-бестселлера Бонни Гармус. Премьера сериала состоится 13 октября.
США образца 60-х. Элизабет Зотт (Ларсон) вынуждена отказаться от мечты о научной карьере из-за требований общества, привыкшего видеть в женщине домохозяйку. Потеряв работу и оказавшись в положении матери-одиночки, Элизабет соглашается вести кулинарное шоу, но не оставляет надежды вернуться к любви всей своей жизни — науке.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: