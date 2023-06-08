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Марк Дакаскос вступает в мафиозные разборки в трейлере третьего сезона «Воина»

Перемирие не длится долго. Потоковый сервис Max выкатил трейлер третьего сезона бойцовской драмы «Воин» с Эндрю Кодзи в главной роли. Десятисерийное продолжение сериала, черпающего вдохновение из рукописей Брюса Ли, стартует 29 июня.

Мафиозные разборки в китайском квартале Сан-Франциско продолжаются. Мастер боевых искусств А Сам (Кодзи) давно по уши в преступной междоусобице и теперь воюет против своей родной сестры Мэй Лин (Дайан Доан). Но в конфликте куда больше враждующих сторон, включая власти города и рабочих-ирландцев.

В сериале Джонатана Троппера («Банши») также снимаются Оливия Ченг, Джо Таслим, Джейсон Тобин, Киран Бью, Дин Джаггер, Кристиан Маккей, Том Уэстон-Джонс, Джоанна Вандерхам, Марк Дакаскос и Адам Рэйнер. Троппер, Джастин Лин и Шеннон Ли входят в команду исполнительных продюсеров проекта.

Теги
ВидеоВоин
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