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Главные лица «Воина» на постере третьего сезона бойцовской драмы

Война ещё далека от завершения. Стриминговый сервис Max опубликовал постер третьего сезона бойцовской драмы «Воин» с Эндрю Кодзи в главной роли. А завтра обещает показать трейлер. Десятисерийное продолжение сериала, черпающего вдохновение из рукописей Брюса Ли, стартует 29 июня.

Главные герои истории — вольные и невольные участники мафиозных разборок в китайском квартале Сан-Франциско XIX века. Перебравшегося из Китая в Америку мастера боевых искусств А Сама (Кодзи) обманом втягивают в преступную междоусобицу, в которой замешана его родная сестра Мэй Лин (Дайан Доан), с которой они оказываются по разные стороны баррикад.

Постеры сериала «Воин»

В проекте также задействованы Оливия Ченг, Джо Таслим, Джейсон Тобин, Киран Бью, Дин Джаггер, Кристиан Маккей, Том Уэстон-Джонс, Джоанна Вандерхам и Марк Дакаскос. Шоураннером проекта выступает Джонатан Троппер («Банши», «Видеть»).

Теги
ГалереяВоин
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