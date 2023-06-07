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Горячий момент с Дженни из Blackpink в сериале «Кумир» вызвал волну критики

Источник: HBO

Дженни из Blackpink не привыкать к откровенным сценам — в начале мая «КГ-Портал» рассказывал о её пикантной фотосессии для Calvin Klein. Однако, если к подобным фотосессиям айдолов корейские поклонники начинают понемногу привыкать, американские продюсеры HBO зашли на запретную территорию.

В новом сериале «Кумир» с Лили-Роуз Депп и The Weeknd в одном из эпизодов Дженни играет танцовщицу, исполняющую весьма откровенный групповой танец. Причём и движения танца, и выражения лиц танцоров — всё недвусмысленно намекает на имитацию... сами понимаете какого процесса.

«Горячая штучка, круто танцует»,‎ — скажет западный зритель.

«О, нет! Наша Дженни! Как они могли вообще допустить к ней МУЖИКОВ ближе ста метров!»‎ — закричит многомиллионная армия поклонников Blackpink.

Утрированно, конечно, но суть передаёт. И нельзя сказать, что это неправильно. В этом особенность всей культуры кей-попа — артист не может делать всё, что хочет, без оглядки на своих поклонников. А в Корее (как и в большей части Азии) излишняя сексуализированность осуждается. Можно, но осторожно. А создатели сериала в суть вопроса не вникли и, мягко говоря, озадачили азиатскую часть своей аудитории.

Что касается самой Дженни, то в её сторону, на удивление, хейта почти нет. Нетизены критикуют HBO, агенство певицы YG Enterteiment, но к самой девушке претензий почти не предъявляют. Дженни, как всегда, шикарна.

 
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