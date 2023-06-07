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«Перри Мейсон» закрыт после второго сезона

Источник: HBO

Многосерийная детективная драма «Перри Мейсон» с Мэттью Рисом в титульной роли закрыта после второго сезона. Кабельный канал HBO официально сообщил о закрытии проекта и поблагодарил творческую команду. Причина банальная — основательно сползшие рейтинги.

Второй сезон вышел через два с лишним года после премьеры первого и не смог похвастаться достойным уровнем просмотров — рейтинги продолжения оказались вдвое ниже показателей первого сезона.

Основой для сериала послужила книжная серия Эрла Стэнли Гарднера, а в продюсерах у адаптации значился Роберт Дауни-младший.

Главный герой книг и сериала — поломанный жизнью частный детектив Перри Мейсон из Лос-Анджелеса, относительно недавно вернувшийся с фронта. Сыщик пытается вернуться к мирной жизни и заработать, но ни то, ни другое не даётся ему легко.

Теги
Перри Мейсон
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