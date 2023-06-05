 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Трейлер шестого сезона «Чёрного зеркала» раскрыл дату выхода и названия эпизодов Эзра Миллер спасает миры в свежем трейлере «Флэша»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
341

Лили-Роуз Депп и The Weeknd продолжают свой разврат в свежем трейлере «Кумира»

Премьеру своего нового сериала — успевшего нехорошо нашуметь проекта Сэма Левинсона — кабельный канал HBO отпраздновал свежим трейлером. Новый промо-ролик «Кумира» показывает, чего ждать от повествования дальше. А чего ждать дальше, и без видео понятно — секса, наркоты, саморазрушения в погоне за славой и прочих «прелестей» богемной жизни.

Новая драма создателя «Эйфории» рассказывает о популярной певице Джослин (Лили-Роуз Депп), попавшей в амурные сети таинственного владельца одного из лос-анджелесских клубов (The Weeknd). Охмуривший её мужик манипулирует девушкой, которая не сразу понимает, что вступила в порочную связь с главой секретного культа.

Теги
ВидеоКумир
Комментарии

Ещё на эту тему

5Лили-Роуз Депп зажигает в трейлере драмы «Кумир» +Новые сериалы недели: «Кумир» с Лили-Роуз Депп и The Weeknd 13Гнилая порнуха: «Кумира» с Лили-Роуз Депп оценили на Rotten Tometoes

Тоже интересно

0Bibi призналась, что хорошо заработала на группе Twice 8Шан Чи против Миротворца: Пол Фиг срежиссирует экшен-комедию про смертельную лотерею 0КГ играет: Игровой коллаж № 104 (Game Pass Edition) 45Новый «Чужой» станет подростковым ужастиком: с актёрским пополнением получили описание сюжета 0«Негодник, которому не снилась сестра на прогулке» — трейлер полнометражного продолжения фантастической романтики

Далее на КГ

0
Супергерой и его пушки на свежем кадре кинокомикса «Синий жук»
 1
Аарон Пол и кусочки Сальмы Хайек на постерах «Чёрного зеркала»
 0
Эйприл О'Нил стала жёлтым Могучим Рейнджером Икс
 0
Комикс Marvel рассказал, почему Йода не сражался с Империей до появления Люка
 0
Студии Papercutz и Mad Cave анонсировали новые приключения мышонка-репортёра Джеронимо Стилтона
 0
Тэён из Girls' Generation вновь подтвердила свой статус «айдола для айдолов» (фото)
 0
Сценарист Джед Маккей может покинуть комикс про Лунного рыцаря
 1
Инквизитор в лесу — свежий кадр из сериала «Асока»
 8
Роман «Рыцари Сорока Островов» Сергея Лукьяненко станет сериалом
 0
КГ играет: Hi-Fi Rush, часть 2
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Лив Тайлер возвращается в MCU ради «Капитана Америки 4»
 
Игры Ремейк Resident Evil 4 уничтожает конкурентов потрясающими продажами
 
Игры КГ играет: Xenoblade Chronicles 3, часть 9
 
Панчлайн, новая партнёрша Джокера, настолько обнаглела, что заменила его в роли создателя хаоса в Готэме
 
Игры Назад в сибирские джунгли: анонсирован ремейк MGS3 под названием Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
 
Аниме «Пираты „Чёрной лагуны“» вернулись: была опубликована новая глава манги
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 499: Штырь играет вдолгую
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 570: «Форсаж 10», реакция на «Русалочку», свежий перформанс Макса Лэндиса, сериал «Новичок»
 
1Ноль кадров в секунду – 476: Пожалейте разработчиков
 
 
6ЕВА – 531: Чистый воздух из унитаза
 
1Телеовощи – 498: Почти без принуждения
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 569: Итан Хант против Тайлера Рейка, новый фильм Романа Каримова, финский грайндхаус «Бессмертный»
 
0Ноль кадров в секунду – 475: Шкаф-подосиновик
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
9ЕВА – 530: Ловля на трупца
 
5Телеовощи – 497: Голограмма никогда не откажет
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru