Лили-Роуз Депп и The Weeknd продолжают свой разврат в свежем трейлере «Кумира»

Премьеру своего нового сериала — успевшего нехорошо нашуметь проекта Сэма Левинсона — кабельный канал HBO отпраздновал свежим трейлером. Новый промо-ролик «Кумира» показывает, чего ждать от повествования дальше. А чего ждать дальше, и без видео понятно — секса, наркоты, саморазрушения в погоне за славой и прочих «прелестей» богемной жизни.

Новая драма создателя «Эйфории» рассказывает о популярной певице Джослин (Лили-Роуз Депп), попавшей в амурные сети таинственного владельца одного из лос-анджелесских клубов (The Weeknd). Охмуривший её мужик манипулирует девушкой, которая не сразу понимает, что вступила в порочную связь с главой секретного культа.