Роман «Рыцари Сорока Островов» Сергея Лукьяненко станет сериалом

Из современных отечественных писателей-фантастов Сергею Лукьяненко грех жаловаться на отсутствие внимания со стороны киношников (в отличие от качества коллаборации). На больших экранах в разное время появлялись адаптации его произведений — знаменитое городское фэнтези «Ночной дозор» и его сиквел «Дневной дозор», «Азирис Нуна» (по роману «Сегодня, мама!», написанному в соавторстве с Юлием Буркиным) и «Черновик». И полку экранизаций прибывает — в разработке находится сериал по мотивам первого изданного романа писателя «Рыцари Сорока Островов».

За производство отвечают студии «Ящер Пикчерс» и «Вселенная Кино» при поддержке небезызвестного Института Развития Интернета. В качестве постановщика выступает Андрей Мармонтов, успевший отметиться полнометражным фэнтези «Реальная сказка» и несколькими сериалами, среди которых «Бессонница», «Безсоновъ», «Анна-детективъ» и другие. Лукьяненко числится сценаристом и креативным продюсером. Также в проекте задействован Фёдор Бондарчук, но неизвестно в каком качестве.

Больше никаких подробностей и деталей о грядущем сериале нет. Оригинальный роман, вышедший в 1992 году и запустивший литературную карьеру писателя, рассказывает о странном мире Сорока Островов, куда попадают дети с Земли. Их похищают инопланетяне для исследований — сражаясь друг с другом, рыцари поневоле должны заслужить право вернуться домой. Но всё меняется, когда главный герой решает объединить враждующие острова, чтобы, действуя сообща, нарушить планы экспериментаторов.