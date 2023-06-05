Телеовощи. Выпуск 499: Штырь играет вдолгую

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|03:07 —
|Трейлер второго сезона ужастика «Пищеблок»
|07:10 —
|Дольф Лундгрен сыграет в спин-оффе «Ведьмака»
|15:39 —
|«Ведьмак» продлён на пятый сезон
|19:12 —
|Трейлер экшен-триллера «Захваченный рейс»
|28:24 —
|Тизер чёрной комедии «Райцентр»
|33:38 —
|Трейлер седьмого сезона «Правосудия»
|37:44 —
|«Фубар» (FUBAR) — 1x01—02
|55:28 —
|«Удивительная миссис Мейзел» — 5x09 (финал сериала)
|01:09:43 —
|«Тед Лассо» — 3x12 (финал сериала)
|01:39:09 —
|«Платонические отношения» — 1x02—03
|01:41:59 —
|«Плейлист волонтёра» — 1х02—03
|01:50:32 —
|«Миссис Дэвис» — 1x05
|01:59:21 —
|«Укрытие» — 1x05
|02:02:27 —
|«Графиня де Монсоро» — 1x17
|02:16:42 —
|«Горец» — 3x12
|02:25:37 —
|«Звездный путь: Следующее поколение» — 1x17
|02:33:15 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 5x07
|02:49:36 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 8x09
|02:54:10 —
|«Футурама» — 7x07
|02:59:56 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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