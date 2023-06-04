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Асока и Сабин Врен на свежем кадре из сериала «Асока»

Журнал Empire подогнал всем поклонникам «Звёздных войн» свежее промо «Асоки» — эксклюзинвый кадр из сериала с центральным персонажем Асокой Тано (Розарио Доусон) и боевой мандалоркой Сабин Врен, которую играет Наташа Лю Бордиццо.

Стриминговый сервис Disney+ начнёт транслировать восьмисерийный спин-офф «Мандалорца» в последний день лета — 31 августа.

Кадры из сериала «Асока»

За кадром остаются Рэй Стивенсон, Хейден Кристенсен, Эман Эсфанди, Мэри Элизабет Уинстэд, Ларс Миккельсен и Дэвид Теннант. Шоураннером сериала выступает Дэйв Филони, создатель Асоки.

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ГалереяАсока
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Источник фотографий: Depositphotos

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