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Розарио Доусон и её световые мечи на свежих промо сериала «Асока»

Августовская премьера многосерийного проекта по вселенной «Звёздных войн» осторожно начинает свою промо-кампанию. Сериал «Асока» с Розарио Доусон в титульной роли обзавёлся свежими промо-артами. Эксклюзивные изображения опубликовал в сети журнал Empire.

Стриминговый сервис Disney+ пока не сообщил точную дату выхода своего важного летнего релиза.

Промо-арт сериала «Асока» Промо-арт сериала «Асока»

Сценарий подготовил Дэйв Филони, который также выступает исполнительным продюсером вместе с Джоном Фавро. Наряду с Доусон в приключенческом боевике снимаются Рэй Стивенсон, Хейден Кристенсен, Наташа Лю Бардиццо, Эман Эсфанди, Мэри Элизабет Уинстэд, Ларс Миккельсен и Дэвид Теннант.

Теги
ГалереяАсока
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Источник фотографий: Depositphotos

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