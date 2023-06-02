Розарио Доусон и её световые мечи на свежих промо сериала «Асока»

Августовская премьера многосерийного проекта по вселенной «Звёздных войн» осторожно начинает свою промо-кампанию. Сериал «Асока» с Розарио Доусон в титульной роли обзавёлся свежими промо-артами. Эксклюзивные изображения опубликовал в сети журнал Empire.

Стриминговый сервис Disney+ пока не сообщил точную дату выхода своего важного летнего релиза.

Сценарий подготовил Дэйв Филони, который также выступает исполнительным продюсером вместе с Джоном Фавро. Наряду с Доусон в приключенческом боевике снимаются Рэй Стивенсон, Хейден Кристенсен, Наташа Лю Бардиццо, Эман Эсфанди, Мэри Элизабет Уинстэд, Ларс Миккельсен и Дэвид Теннант.