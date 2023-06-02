«Почему ты здесь?» — гномья принцесса «Колец власти» рассказала о реакции расистов на сериал

Диса «Властелина колец. Колец власти» София Номвете специально для The Hollywood Reporter рассказала, как подвергалась травле фандома после утверждения на роль гномьей принцессы.

Когда появились анонсирующие фото с нашими персонажами, я стала мишенью номер один. Получала много расистских оскорблений и слов, что мне не место в проекте: «Ты слишком толстая, ты слишком чёрная. Почему ты здесь?». Только один раз ко мне обратились тактично, сказав: «Я уверен, что вы замечательная актриса и очень милый человек. Просто не думаю, что вы должны быть в этом проекте, это неправильно. Если бы теоретически вы смогли написать Amazon заявление об увольнении, я был бы очень признателен». Я подумала: «Нет, я не буду этого делать, я не могу». Не могу позволить себе уйти из-за того, что ты этого хочешь, так что, к вашему сожалению, я остаюсь. Софиа Номвете

Актриса добавила, что участие в сериале стало для неё своего рода актом неповиновения реальности.

Я осознаю, что моё появление в этом сериале — не просто повод отпраздновать, это акт неповиновения реальности, которая не соответствует действительности. Конкретно тому, что нам нет места ни на экранах, ни в фантастике. Я понимаю, что для моей дочери, будущего индустрии и целого поколения необходимо, чтобы я проявила стойкость и сделала всё возможное для своей героини. Поэтому я пошла к шоураннерам и попросила их повлиять на этот момент. Умоляла их не делать персонажа служанкой, обычной женой или забавной толстой подругой. Я умоляла их сделать из неё настоящего сексуального титана.

Но это со временем, а поначалу, увидев реакцию фандома на своё появление в сериале, Номвете была очень расстроена. Впрочем, потом актриса поняла, в чём её миссия.