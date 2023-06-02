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«Почему ты здесь?» — гномья принцесса «Колец власти» рассказала о реакции расистов на сериал

Источник: Amazon

Диса «Властелина колец. Колец власти» София Номвете специально для The Hollywood Reporter рассказала, как подвергалась травле фандома после утверждения на роль гномьей принцессы.

Когда появились анонсирующие фото с нашими персонажами, я стала мишенью номер один. Получала много расистских оскорблений и слов, что мне не место в проекте: «Ты слишком толстая, ты слишком чёрная. Почему ты здесь?». Только один раз ко мне обратились тактично, сказав: «Я уверен, что вы замечательная актриса и очень милый человек. Просто не думаю, что вы должны быть в этом проекте, это неправильно. Если бы теоретически вы смогли написать Amazon заявление об увольнении, я был бы очень признателен». Я подумала: «Нет, я не буду этого делать, я не могу». Не могу позволить себе уйти из-за того, что ты этого хочешь, так что, к вашему сожалению, я остаюсь.

 
Софиа Номвете

Актриса добавила, что участие в сериале стало для неё своего рода актом неповиновения реальности.

Я осознаю, что моё появление в этом сериале — не просто повод отпраздновать, это акт неповиновения реальности, которая не соответствует действительности. Конкретно тому, что нам нет места ни на экранах, ни в фантастике. Я понимаю, что для моей дочери, будущего индустрии и целого поколения необходимо, чтобы я проявила стойкость и сделала всё возможное для своей героини. Поэтому я пошла к шоураннерам и попросила их повлиять на этот момент. Умоляла их не делать персонажа служанкой, обычной женой или забавной толстой подругой. Я умоляла их сделать из неё настоящего сексуального титана.

Но это со временем, а поначалу, увидев реакцию фандома на своё появление в сериале, Номвете была очень расстроена. Впрочем, потом актриса поняла, в чём её миссия.

Прочитав некоторые комментарии, я прошла через семь стадий горя, а после осознала свою цель. Она в том, чтобы помочь людям понять. Принять и полюбить их — вы никогда не оставите без внимания ребёнка, если он напуган. Люди напуганы. Боятся, потому что раньше нас не видели. Поэтому тогда и в течении всего сериала я поставила перед собой цель облегчить их страх, дать им понять, что всё хорошо. Мы можем рассказать эту историю, сниматься в этом проекте — и сериал от этого только выиграет. Наша индустрия и наш мир от этого станут только лучше.

Теги
Властелин колец. Кольца власти
Комментарии (12)

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Источник фотографий: Depositphotos

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