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Асока смотрит без одобрения на первом кадре своего сольника

Журнал Empire продолжает выдавать эксклюзивные промо по «Асоке» — свежему спин-оффу «Мандалорца», стартующему в августе на стриминговом сервисе Disney+. Вслед за летними обложками издание опубликовало первый кадр из восьмисерийного проекта, на котором титульная героиня в исполнении Розарио Доусон взирает на кого-то свысока. Возможно, заслуженно.

Кадры из сериала «Асока»

За сценарий приключенческого экшена по вселенной «Звёздных войн» отвечает создатель персонажа Дэйв Филони. В качестве исполнительного продюсера ему ассистирует Джон Фавро. В сериале также снимаются Рэй Стивенсон, Хейден Кристенсен, Наташа Лю Бардиццо, Эман Эсфанди, Мэри Элизабет Уинстэд, Ларс Миккельсен и Дэвид Теннант.

Теги
ГалереяАсока
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Источник фотографий: Depositphotos

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