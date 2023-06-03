Асока смотрит без одобрения на первом кадре своего сольника

Журнал Empire продолжает выдавать эксклюзивные промо по «Асоке» — свежему спин-оффу «Мандалорца», стартующему в августе на стриминговом сервисе Disney+. Вслед за летними обложками издание опубликовало первый кадр из восьмисерийного проекта, на котором титульная героиня в исполнении Розарио Доусон взирает на кого-то свысока. Возможно, заслуженно.

За сценарий приключенческого экшена по вселенной «Звёздных войн» отвечает создатель персонажа Дэйв Филони. В качестве исполнительного продюсера ему ассистирует Джон Фавро. В сериале также снимаются Рэй Стивенсон, Хейден Кристенсен, Наташа Лю Бардиццо, Эман Эсфанди, Мэри Элизабет Уинстэд, Ларс Миккельсен и Дэвид Теннант.