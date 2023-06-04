Неделя сериалов на КГ — главные новости 29 мая — 4 июня

Небинарная Белла Рэмси требует покончить с бинарностью в сериальных наградах. А то вокруг только мужики да бабы.

«Почему ты здесь?» — гномья принцесса «Колец власти» рассказала о реакции расистов на сериал. Прочитав комментарии, актриса прошла через семь стадий горя.

Уход Генри Кавилла не скажется на «Ведьмаке» — эльфийская магичка уверена в успехе продолжения. Актриса Месия Симонс считает, что ничего страшного не случилось.

Никита Ефремов преподаёт в колонии — первые кадры из драмеди «Крутая перемена». Главную женскую роль играет «графиня-вампир» Ольга Медынич.

Марина Александрова решается на «Открытый брак» (трейлер). Премьера сериала состоится через две недели.