Неделя сериалов на КГ — главные новости 29 мая — 4 июня

Небинарная Белла Рэмси требует покончить с бинарностью в сериальных наградах. А то вокруг только мужики да бабы.
«Почему ты здесь?» — гномья принцесса «Колец власти» рассказала о реакции расистов на сериал. Прочитав комментарии, актриса прошла через семь стадий горя.
Уход Генри Кавилла не скажется на «Ведьмаке» — эльфийская магичка уверена в успехе продолжения. Актриса Месия Симонс считает, что ничего страшного не случилось.
Никита Ефремов преподаёт в колонии — первые кадры из драмеди «Крутая перемена». Главную женскую роль играет «графиня-вампир» Ольга Медынич.
Съёмки второго сезона «Властелина колец. Колец власти» завершились. «Шедевр» отправляется в постпроизводство.
Марина Александрова решается на «Открытый брак» (трейлер). Премьера сериала состоится через две недели.
«Цитадель: Диана» — первый тизер спин-оффа шпионского боевика братьев Руссо. Пока Мэдден и Чопра отдыхают.
Чарли Кокс до сих пор не посмотрел серии «Женщины-Халка» с Сорвиголовой. Может, это и к лучшему.
Том Холланд и Аманда Сайфред рассказывают о «Переполненной комнате» (видео). Надеются, что сериал зрителей по-хорошему шокирует.
Бри Ларсон смотрит на тебя с постера драмы «Уроки химии». Готова что-нибудь нахимичить.
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