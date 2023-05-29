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СЕРИАЛЫ
1 413

Небинарная Белла Рэмси требует покончить с бинарностью в сериальных наградах

Источник: HBO

Подхватившая модный вирус небинарности Белла Рэмси записалась в стройные актёрские ряды жертв психосексуальных девиаций, которым не достаётся наград за всякое разное. А всё почему? А потому что телевизионные награды по-прежнему с большой охотой раздают представителям давно устаревшей и неактуальной бинарной системы — мужчины и женщины их получают, а все, кто между, нет.

Небинарное движение растёт и ширится, а также надеется на понимание со стороны тех, кто отвечает за раздачу наградных цацок. О несправедливом отношении к себе подобным исполнительница роли Элли в многосерийной адаптации «Одни из нас» рассказала изданию Vanity Fair.

Особенно её печалит, что люди продолжают пользоваться традиционным обозначением «он / она», когда речь заходит о наградах.

Наградные категории сейчас гендерно-дифференцированны до предела, как и язык, с ними связанный. Я не хочу, чтобы ограничения в определениях наградных категорий были причиной того, что небинарные люди, к которым отношусь и я, упускали возможности быть отмеченными этими наградами.

Имеется простой и надёжный способ избежать печальной участи — прекратить выпендриваться и потакать трендам, сосредоточившись на совершенствовании своих актёрских данных. А там глядишь и награда тебя не минует.

Комментарии (17)

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