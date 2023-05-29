Телеовощи. Выпуск 498: Почти без принуждения

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Пиратский «Форсаж 10» испортил малину «Непосредственно Кахе 2» в отечественном прокате

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Неделя кино на КГ — главные новости 22–28 мая

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Неделя игр на КГ — главные новости 22–28 мая

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Неделя аниме на КГ — главные новости 22–28 мая

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«Очень злы на меня» — Флоренс Пью рассказала о негативной реакции на её работу в Marvel

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«Класс для героев» — новый трейлер фэнтезийного аниме, главный герой которого хочет завести много друзей

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Нин Нин из Aespa опровергает обвинения в излишней полноте (фото)

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Уход Генри Кавилла не скажется на «Ведьмаке» — эльфийская магичка уверена в успехе продолжения

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Сценарист культового мультфильма «Огонь и Лёд» не очень доволен комиксом по мотивам

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Фанаты ЛГБТ накинулись на гримёра «Русалочки» за то, что он не квир