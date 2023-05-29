Телеовощи. Выпуск 498: Почти без принуждения

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|02:18 —
|«Библиотекари» получат спин-офф от The CW
|09:58 —
|Трейлер экшен-комедии «Ухожу красиво»
|14:23 —
|Трейлер второго сезона «Звёздного пути: Странных новых миров»
|20:24 —
|Тизер анимационного боевика «Остров черепа»
|23:37 —
|«Ведьмак»: бисексуал Лютик, индийские танцы и будущие сезоны без Генри Кавилла
|44:28 —
|Это мы не смотрим: «Гремлины: Тайны могвая», «Американец китайского происхождения»
|47:09 —
|«Платонические отношения» (Platonic) — 1x01
|53:23 —
|«Плейлист волонтёра» — 1х01—02
|01:03:19 —
|«Удивительная миссис Мейзел» — 5x08
|01:10:43 —
|«Единорог: Вечные воины» — 1x04
|01:11:46 —
|«Укрытие» — 1x04
|01:12:37 —
|«Тед Лассо» — 3x11
|01:20:40 —
|«Миссис Дэвис» — 1x04
|01:28:01 —
|«Графиня де Монсоро» — 1x16
|01:36:33 —
|«Горец» — 3x11
|01:41:10 —
|«Звездный путь: Следующее поколение» — 1x16
|01:50:25 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 5x06
|01:54:29 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 8x08
|02:00:37 —
|«Футурама» — 7x06
|02:07:44 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 3x13 OVA
|02:14:32 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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