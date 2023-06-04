«Винчестеры» никому не нужны: потоковые сервисы отказались от спин-оффа «Сверхъестественного»

После того как The CW бессердечно прикрыл «Винчестеров», армия фанатов во главе с актёрами сериала и самим Дженсеном Эклсом попыталась спасти спин-офф «Сверхъестественного», запустив кампанию #SaveTheWinchesters. Безрезультатно.

И винить в этом некого. Warner Bros. Television честно попыталась спасти сериал, однако поиски нового дома для него успехом не увенчались. Ни один канал или потоковый сервис, среди которых были Max, Netflix и Amazon, «Винчестерами» не заинтересовались. Само собой, не поспособствовала продлению и продолжающаяся забастовка сценаристов — сейчас, на фоне такой неопределённости, сети воздерживаются от принятия столь важных решений.

Забастовку винит и Дженсен Эклс, предполагая, что спин-офф «Сверхъестественного» просто пал жертвой обстоятельств. Актёр грустит, но благодарит фанатов за поддержку.

Изначально отмену сериала связывали с новым руководством The CW, которое в погоне за рентабельностью ориентируется больше на ток-шоу и низкобюджетные сериалы.